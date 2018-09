Techaandelen in de lift op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 26.133 punten. De S&P 500 won 0,5 procent tot 2913 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 8098 punten.

Amazon.com, Google-moeder Alphabet en Microsoft deden het goed, met plussen tot bijna 3 procent. Autobouwer Tesla was wel minder in trek, met een min van 2,3 procent. Uit tweets blijkt dat topman Elon Musk zich nog steeds niet echt gedeisd kan houden op sociale media. Ook gaat er een verhaal rond dat Musk met een van zijn tweets in mei de Amerikaanse arbeidswetgeving zou hebben overtreden.

Groei

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal iets harder dan eerder voorspeld, blijkt uit een tweede raming van het ministerie van Handel. Bovendien was de groei fors hoger dan in het eerste kwartaal.

Hewlett Packard Enterprise ging na het openen van de boeken bijna 1 procent omhoog. Op financieel vlak presteerde de onderneming beter dan verwacht en ook de prognoses die werden afgegeven voor de toekomst stemden beleggers tevreden. Dat laatste was niet het geval bij clouddienstverlener Box (min 10 procent), waarvan de cijfers teleurstelden.

Wietproductent Tilray werd een kleine 17 procent meer waard. Het Canadese bedrijf kwam voor het eerst sinds zijn beursgang in juli met kwartaalcijfers naar buiten en rapporteerde een flinke groei van de omzet.

Yum China

De grootste uitbater van fastfoodrestaurants in China, Yum China, kreeg er dik 5 procent bij in New York. De onderneming heeft naar verluidt een overnamebod van 17 miljard dollar afgewezen. Een groep investeerders blijft ondanks het afgeketste bod wel in gesprek met de exploitant van Chinese vestigingen van ketens als Pizza Hut en KFC.

De euro was 1,1698 dollar waard, tegen 1,1695 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 69,57 dollar. Een vat Brentolie werd 1,7 procent duurder en kostte 77,21 dollar.