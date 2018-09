Column: Afstel Brexit-akkoord zou ramp zijn

Iedereen heeft wel eens een klusje dat hij zo lang mogelijk uitstelt en het liefst zelfs helemaal niet zou doen. De Europese Unie en Groot-Brittannië nemen een vergelijkbare houding aan wat betreft de Brexit-besprekingen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in juni een akkoord zou liggen over de scheiding. Vervolgens werd die deadline opgeschoven naar de EU-top op 18 oktober. Op dinsdag berichtte financiële nieuwsdienst Reuters dat ook die datum waarschijnlijk te vroeg komt. In plaats daarvan zouden beide partijen nu mikken op half november.

Probleem aan de grens

Het uitstel wijst erop dat de onderhandelingen maar moeizaam vlotten. Eén van de grootste problemen is het vinden van een oplossing voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Eind vorig jaar gaf premier Theresa May de garantie dat verkeer van goederen en mensen daar mogelijk blijft. Op die belofte moest ze onder druk van conservatieve partijgenoten echter al snel op terugkomen. Europese onderhandelaars houden er echter aan vast dat het vinden van een oplossing voor de Noord-Ierse grens een voorwaarde is voor het bereiken van een voorlopige Brexit-regeling.

Deadline schuift op

Het verschuiven van de deadline wijst erop dat beide kampen in dit opzicht niet veel dichter bij elkaar zijn gekomen. Daarbij speelt waarschijnlijk de grote verdeeldheid in het Britse kamp een grote rol. Begin juli stapten minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en Brexit-minister David Davis nog op omdat May een te milde koers zou kiezen. Aan de explosieve situatie in de Britse politiek zal voorlopig niets veranderen. De kans is groot dat Johnson begin oktober op het jaarlijkse congres van de conservatieve partij het beleid van May keihard aanvalt.

Pond is het slachtoffer

Het Britse pond is het grote slachtoffer van de vertraging. Begin deze week kwam de munt voor het eerst sinds bijna een jaar even onder de grens van € 1,10 terecht. Sinds half april is het pond ongeveer 5% minder waard geworden. Daarmee kiezen valutahandelaren positie voor het groeiende risico dat er geen akkoord ligt voor de Brexit-datum van 29 maart. In dat geval zijn de gevolgen niet te overzien.

Medicijntekort

Als de EU en Groot-Brittannië uit elkaar gaan zonder goede afspraken te maken, wordt het van de ene op de andere dag een enorm stuk lastiger om goederen de grens over te krijgen. Sommige partijen waarschuwen al dat er een tekort aan medicijnen en geneesmiddelen kan ontstaan op het eiland. Zelfs als beide partijen er op het laatste moment toch uitkomen, is er mogelijk te weinig tijd om alle maatregelen goed door te voeren. Het ligt voor de hand dat de druk op het pond alleen maar toeneemt naarmate een akkoord langer op zich laat wachten.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.