Column: Vliegverkeer stuwt vastgoedprijzen Randstad

Terecht dus dat het beeld ontstaat dat Amsterdam inmiddels te duur is voor vastgoedbeleggers en dat er betere beleggingskansen zijn buiten de hoofdstad. Echter wordt, naar mijn mening, daarmee voorbijgegaan aan de groei van het vliegverkeer en de ruimtelijke verandering die dat teweegbrengt voor de hoofdstad. Hierdoor zullen prijsverschillen waarschijnlijk ook in de toekomst groot blijven of zelfs toenemen.

Veranderende mobiliteit

In 2017 verwerkte Schiphol ruim 68 miljoen passagiers. Maar liefst 51 procent (!) meer dan het aantal passagiers dan op de top van de vorige economische cyclus in 2007. Een indrukwekkende groei die nog steeds doorzet: alleen al in de eerste zes maanden van 2018 blijkt er wederom ruim 5% groei op jaarbasis te zijn gerealiseerd. Overigens met als opvallend detail dat de belangrijkste bestemming heel dichtbij is: London. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat we per jaar meer kilometers vliegen dan dat we per auto afleggen. Eens temeer omdat technologische innovaties ervoor gaan zorgen dat vliegen steeds duurzamer, sneller, stiller, goedkoper en meer comfortabel wordt terwijl het autobezit steeds meer afneemt.

Waar in de jaren zeventig de toename van het autogebruik zorgde voor grote ruimtelijke veranderingen en suburbanisatie, zullen die ruimtelijke veranderingen de komende jaren mede worden gedreven door de enorme groei in het vliegverkeer. In elk geval in die steden die uitstekend zijn aangesloten op internationale luchthavens. Zoals Amsterdam, dat met luchthaven Schiphol optimaal verbonden is met de belangrijkste economische centra in de wereld waaronder Frankfurt, Parijs, New York en al eerdergenoemd Londen. Een unieke asset die nu en de komende jaren een aannemelijke motor is voor verdere stedelijke groei.

Intercity Direct

De trek naar steden is wereldwijd in volle gang waardoor werkgelegenheid, voorzieningen en geavanceerde arbeidsmarkten zich daar concentreren. Dit brengt steden innovatiekracht en economische groei wat vervolgens mogelijk nóg meer mensen aantrekt, waarmee het mondiale netwerk intensiveert. Dit zien we ook in Amsterdam. Steeds nadrukkelijker verwerft onze hoofdstad een prominente plek in de rij van Global Gateway cities. En hoe beter een plek is aangesloten op dit wereldwijde netwerk van stedelijke gebieden, hoe hoger de vastgoedprijzen. Zo bezien zijn de hoge prijzen in Amsterdam niet meer dan logisch en is het einde van de stijging nog niet in zicht.

Ook nu zal mobiliteit – door de lucht in plaats van over de weg – een van de sterkste drivers zijn voor grote ruimtelijke veranderingen. Mijns inziens, is het daarbij van belang dat investeerders geen ‘enge’ definitie hanteren van ‘Amsterdam’ en zich beperken tot de historisch bepaalde gemeentegrenzen. Het stedelijk netwerk van Amsterdam omvat de gehele metropoolregio en reikt eigenlijk nog veel verder dan dat. Denk aan Rotterdam dat met de Intercity Direct nog slechts op een half uur reizen van Schiphol ligt en slechts iets verder van het economisch hart op de Amsterdamse Zuidas. Vanuit zo’n ruimtelijke visie zijn er dan nog voldoende mogelijkheden om succesvol in aantrekkelijk geprijsd én toekomstbestendig commercieel vastgoed te beleggen.

Michael Hesp is Senior Associate Portfolio Strategy & Analytics bij CBRE Global Investors