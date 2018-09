Column: Kabinet wil op koopje dure belofte inlossen

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft veelvuldig overleg met het kabinet Ⓒ RENE BOUWMAN

Toen het nieuwe kabinet eind vorig jaar zijn motto presenteerde was er veel kritiek op. ’Vertrouwen in de toekomst’ zou een nietszeggend credo zijn. Ik schreef toen al dat ik het daar niet mee eens ben. Misschien is het niet het spannendste motto dat je kunt bedenken, maar als je het leest als een dure belofte aan de Nederlanders dan zit hier wel degelijk politieke spanning in.