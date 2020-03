Gassel-virus in Brabantse Helmond

V.l.n.r. Elly Blanksma, Wim van de Donk, Anna Koopstra, Marianne Splint en Annemieke Hogervorst. Ⓒ Dave van Hout

Ondanks alle commotie rond corona in Brabant had Helmond reden voor een feestje. Dankzij de volharding van Museum Helmond en vele sponsors ging de ambitieuze expositie open over Lucas Gassel(1490-1568). Commissaris van de koning Wim van de Donk en burgemeester Elly Blanksma waren erbij.