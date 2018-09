Nieuwe financieel topman voor Kiadis

Holmes is momenteel onder meer financieel directeur van Keryx Biopharmaceuticals. Hij komt naar Kiadis na de afronding van de recent aangekondigde fusie van dat beursgenoteerde bedrijf met Akebia Therapeutics. Het afronden van die deal staat in de boeken voor het einde van het jaar. De nieuwe financieel topman is gestationeerd in Boston.

Op interimbasis zal Paul van Hagen de financiële functies op zich nemen.