Kaspositie Probiodrug verder omlaag

Probiodrug had eind juni nog bijna 6,7 miljoen euro in kas. Eind vorig jaar werd nog een kaspositie van een kleine 10,3 miljoen euro gemeld. In het afgelopen halfjaar werd geen omzet in de boeken gezet. Het verlies kwam, inclusief de impact van een belastingbate, uit op 4,1 miljoen euro. In de eerste helft van 2017 bedroeg het negatieve resultaat nog 4,3 miljoen euro.

Voor heel 2018 voorziet de onderneming een nettoverlies dat lager uit zal komen dan een jaar eerder.