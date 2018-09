Werk aan de winkel voor Unibail in VS

In de vier Nederlandse winkelcentra daalden de huurinkomsten met 1,6%. Volgens financieel bestuurder Jaap Tonckens komt dat mede door een eigenaardigheid in de Nederlandse wet. Huurders van bedrijfsruimte kunnen elke vijf jaar een huuraanpassing aanvragen. Daarbij let de rechter op de huurprijzen van vergelijkbare ruimte. „Die wetgeving blijft ons dwarszitten”, zegt Tonckens in een reactie op de cijfers. „Er zijn nog te veel free riders, die onvoldoende investeren in hun eigen zaak. Dan is het voor ons moeilijk te rechtvaardigen om er wel veel in te investeren.”

Gemiddeld boekte URW in zijn winkelcentra wereldwijd een fraaie huurgroei van 4,3%. Het was het eerste financieel verslag sinds de megaovername van het Australische Westfield, waardoor er 33 Amerikaanse en 2 Britse winkelcentra bijkwamen. De totale concernwaarde kwam daarmee op bijna €64 miljard.

In Amerika, waar URW pas sinds juni de controle heeft, is nog wel wat te doen. Vergeleken met eind 2017 daalde de bezettingsgraad daar met 140 basispunten naar 94,3%, terwijl het operationele inkomen met 3% terugliep. Tonckens: „Het is duidelijk dat het management zich daar vooral heeft geconcentreerd op het goedgekeurd krijgen van de overname en iets minder op de operationele zaken.”

Er is geen reden tot zorg, verzekert Tonckens. „In de VS en het VK doen onze bezittingen precies wat we verwacht hadden dat ze zouden doen.” URW houdt daarom vast aan zijn financiële prognoses.

Tonckens woont vanwege de overname van Westfield inmiddels in de VS, waar hij voorheen werkte voor onder meer zakenbank Morgan Stanley. „Dus het is net alsof ik weer thuis ben.”