AEX goed op dreef met steun chips en Takeaway

Rond kwart voor vier noteert de AEX-index 1% hoger op 643,7 punten. De beursgraadmeter tikte vanochtend bij een stand van 645,14 punten voor de derde keer deze week het hoogste punt in bijna twintig jaar aan. De AEX is echter nog een stuk verwijderd van het record van 703 punten uit september 2000.

De AMX stijgt 0,4% naar 973, punten. De koersenborden in Parijs en Frankfurt kleuren ook nog groen.

In de middag kregen beleggers een teleurstellend Amerikaanse arbeidsrapport voorgeschoteld. Het aantal nieuwe banen in december daalde met 140.000. Vooraf werd gerekend op een toename met 50.000 banen. De werkloosheid bleef onveranderd op 6,7%, terwijl een stijging naar e6,8% was voorzien. Volgens Joost van Leenders, strateeg bij Kempen, was de pijn op banengebied zichtbaar in de dienstensector, terwijl het bij de industrie nog wel goed loopt. „Onderliggend biedt het nog perspectief dat de neerwaartse trend bij het aantal werkloosheidaanvragen in de VS is onderbroken.”

Met deze banendomper krijgt nieuwe president Biden een extra wapen in handen om zijn agenda met meer coronasteun door te gaan voeren. Van Leenders onderschrijft dat de deur voor meer stimulering wijder open staat voor Biden maar dat zijn speelruimte beperkt is, gelet op de krappe meerderheid van de Democraten in de Senaat.

Van Leenders houdt er rekening mee dat het licht voorlopig nog op groen blijft staan voor de aandelenmarkten ondanks de de aanhoudende opmars. „Beleggers moeten in ieder geval de beweging van de rente goed in de gaten houden die in Amerika weer boven de 1% is gekomen. Verder zijn het verwachte winstherstel bij bedrijven op komst en de uitrol van de vaccinatie positieve factoren voor beleggers.”

Roze bril

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers de roze bril ophouden ondanks dat een extra fiscale stimulering in de VS nog lang geen gelopen race is. Hij wijst er op dat er onder de Democraten ook personen zijn met Republikeinse trekjes die vinden dat er al genoeg gestimuleerd wordt. Ook de knieval van Trump is volgens hem alleen maar voor de buhne gedaan om te voorkomen dat er strafrechterlijke acties zouden komen na zijn oproep aan zijn aanhangers om naar het Capitool te gaan. „Vooral grote beleggers worden voorzichtig, terwijl juist retailbeleggers geen enkele beer op de weg zien en volledig risk on zijn .”

Na de goede start van de eerste week in januari is het volgens Smit afwachten of de opgewekte stemming gaat aanhouden. „Ik ziet steeds meer parallellen met 2000, waarbij iedereen in de markt stapt uit de angst op de boot te missen. De kans is aanwezig dat er wat lucht gaat ontsnappen uit de hard opgelopen waarderingen met de komst van het cijferseizoen.”

Takeaway aan kop, Arcelor onderop

In de AEX plust Just Eat Takeaway 3,3%. Bank Degroof Petercam heeft het maaltijdbestelbedrijf op de kooplijst gezet.

De chipfondsen ASML (+3,4%) en ASMI (+4,5%) liggen er eveneens opgewekt bij. De stemming in de techsector is positief dankzij meevallende berichten van STMicroelectronics, TSMC en Samsung.

Prosus (+2%) laat een aardig herstel zien na de duikeling van de techinvesteerder op donderdag.

Biotechbedrijf Galapagos (+2,4%) zit eveneens in de lift. Zorgtechnologieconcern Philips wordt 1,8% meer waard.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-2,3%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. Verzekeraar Aegon levert 2,3% in na een adviesverlaging van zakenbank HSBC.

Besi blinkt uit

In de AMX is Besi (+3,5%) de grootste winnaar. De chiptoeleverancier profiteert van een koersdoelverhoging door vermogensbeheerder Berenberg van €46,50 naar €60 bij een ongewijzigd koopadvies.

Berenberg geeft ook baggeraar Boskalis (+1%) een hoger koersdoel. Verlichtingsproducent Signify doet ook goede zaken en mag 2% bijschrijven.

Altice Europe krijgt er 0,1% bij. De aandeelhoudersvergadering van de kabel- en telecomaanbieder is akkoord gegaan met het verhoogde overnamebod van grootaandeelhouder Patrick Drahi. Altice Europe verdwijnt daardoor dit jaar vrijwel zeker van de beurs.

Kunstmestproducent OCI (-1,6%) heeft echter een mindere dag. Ingenieurskantoor Arcadis zakt 1,8% weg na de koerssprong op donderdag. Ook het een dag eerder gewilde Fagron doet een stapje terug met een min van 1,8%..

Smallcapfonds Nedap (+0,4%) kwam met een handelsupdate. Het technologiebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht.

Ajax laat 0,5% liggen. De voetbalclub telt €22,5 miljoen neer voor de nieuwe spits Sébastien Haller. Ajax speelt zondag de eredivisietopper tegen PSV.

Op de lokale markt kanlt de koers van Ease2pay met nog eens 51,5% omhoog. Het bedrijf achter de gelijknamige parkeer- en tankapp meldde deze week dat het aantal parkeerbetalingen met de app vorig jaar een derde hoger lag dan in 2019 en dat het aantal betalingen voor brandstof meer dan verdubbelde.

