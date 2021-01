Prosus bezorgt AEX feestelijke start

Na tien minuten handelen staat de AEX-index 1% hoger op 643,9 punten. De beursgraadmeter tikt daarmee voor de derde keer deze week het hoogste punt in bijna twintig jaar aan. De AEX is echter nog een stuk verwijderd van het record van 703 punten uit september 2000. De AMX stijgt vanochtend 0,8% naar 976,2 punten.

Elders zitten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index bereikte vrijdag het hoogste punt in dertig jaar. In Korea werd autofabrikant Hyundai 18% meer waard na berichten over samenwerking met techgigant Apple.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag op recordhoogte dankzij de verwachting dat de nieuwe president Joe Biden met een groter coronasteunpakket komt. In Washington heeft president Donald Trump na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers trouwens voor het eerst toegegeven de verkiezingen te hebben verloren van zijn Democratische tegenstander Joe Biden. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,5% in het groen.

Beleggers kijken uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vanmiddag verschijnt. De banengroei in de Verenigde Staten is een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank mikt onder meer op maximale werkgelegenheid voordat de rente weer omhoog gaat.

Aan het coronafront lijkt het vaccin van Pfizer en BioNTech te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken. Dat liet farmaceut Pfizer weten.

In de AEX gaan de chipmachinefabrikanten ASML (+3%) en ASMI (+2,9%) aan kop. De stemming in de chipsector is positief dankzij meevallende berichten van STMicroelectronics, TSMC en Samsung.

De AEX wordt eveneens vooruitgeholpen door zwaargewicht Prosus. De techinvesteerder wordt 2,9% hoger verhandeld.

Unilever is echter een achterblijver bij de hoofdfondsen. De levensmiddelenreus levert 0,1% in.

In de AMX is verlichtingsproducent Signify (+3,1%) de grootste winnaar. Ingenieurskantoor Arcadis (-2,1%) heeft echter een slechte start van de handelsdag.

