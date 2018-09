'Damrak begint fractie lager'

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield wist de huurinkomsten en het resultaat in het eerste halfjaar op te krikken. Het bedrijf profiteerde vooral van hogere opbrengsten bij zijn winkelcentra in Europa. De onderneming meldde verder dat de integratie van Westfield op schema ligt. Unibail betaalde onlangs circa 21 miljard euro voor zijn Australische branchegenoot.

VolkerWessels opende eveneens de boeken. Het bouwbedrijf profiteert volop van de aantrekkende economie en zag de omzet stijgen. De nettowinst dikte ook aan, als de extra miljoenenvoorziening voor de zeesluis bij IJmuiden buiten beschouwing wordt gelaten. De bouwer had nog nooit zo veel opdrachten op de plank liggen.

Schiphol

Ook de andere bouwers staan in het nieuws. Schiphol gaat bij zijn aanbesteding voor bouw- en onderhoudsprojecten aan het vliegveld verder met BAM, Heijmans en VolkerWessels. De opdrachten hebben een looptijd van maximaal negen jaar en een totale waarde tussen de 2,5 miljard euro en 3,5 miljard euro.

Uit een handelsbericht van het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf Probiodrug bleek dat de kaspositie afgelopen halfjaar verder is afgenomen. Het nettoverlies viel wat lager uit dan een jaar geleden. Voor heel 2018 voorziet de onderneming een nettoverlies dat lager uit zal komen dan een jaar eerder. Ook Batenburg Techniek kwam met een update. De technisch dienstverlener blijft op eigen kracht flink groeien. Zowel de opbrengsten als de winst gingen in de eerste helft van het jaar stevig omhoog.

Beurswaarde

Investeerder HAL boekte in het eerste halfjaar fors minder winst. Dat kwam vooral door de gedaalde beurswaarde van baggeraar Boskalis, waar HAL een belang in heeft. Ook de deelneming in optiekconcern GrandVision werd minder waard.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld. De AEX-index klom 0,4 procent tot 565,15 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 798,31 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen elk 0,3 procent. Londen zakte 0,7 procent. Op Wall Street werden nieuwe recordstanden bereikt.

De euro was 1,1691 dollar waard, tegen 1,1695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 69,65 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 77,27 dollar.