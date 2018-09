Olieprijs krijgt jaartop weer in zicht

Voor een vat ruwe olie (Brent) werd rond 09.00 (Nederlandse tijd) $77,14 betaald, een plus van 0,4%. Daarmee werd de opgaande lijn sinds de voorbije week bescheiden voortgezet.

De stevige opleving van de olieprijs wordt mede in de hand gewerkt vanwege de ingestelde Amerikaanse sancties tegen olieproducent Iran en de terugval van de olievoorraden in de VS.

Eerder dit jaar werd de prijs van het zwarte goud omhoog gestuwd vanwege de afspraken die de leden van oliekartel OPEC hadden gemaakt over een beperking van de olieproductie.