Beurs: AEX houdt verlies beperkt

De AEX sloot 0,3% lager op 563,4 punten, na in de ochtend tot 561 punten te zijn weggezakt. De AMX daalde 0,5% naar 794,2 punten.

De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt verloren 0,3% tot 0,7%.

Hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro schrijft de verliezen vooral aan winstnemingen toe. „De beurzen zijn de laatste tijd immers behoorlijk gestegen. Ik denk niet dat de ontwikkelingen op de valutamarkten veel impact hebben. Weliswaar houdt de onrust in onder meer Turkije aan, maar het zijn op zichzelf staande gevallen en wij achten de kans op besmetting beperkt.”

De handelsoorlog ziet Wessels als het grootste risico voor de aandelenmarkten. „Het is goed dat de VS en Mexico nader tot elkaar zijn gekomen en hopelijk sluit Canada zich hierbij aan. Dat China en de VS de onderhandelingen hebben beëindigd, doet wel vrezen dat zij tot de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november niet meer met elkaar zullen spreken en zelfs met nieuwe importheffingen komen.”

De beleggingsstrateeg denkt wel dat er uiteindelijk een akkoord komt, omdat niemand gebaat is bij een handelsoorlog. „Omdat de wereldeconomie en bedrijven bovendien goed draaien, blijft ik voorzichtig positief over de aandelenmarkten."

Altice Europe eindigde eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een min van 4,8% onderaan, na het bericht dat het telecomfonds van Fidelity uit het kabelbedrijf is gestapt.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 4,3%. Het vastgoedfonds wist de huurinkomsten in het eerste halfjaar op te krikken. Wel kampen de recent overgenomen Amerikaanse winkelcentra met een dalende bezettingsgraad. Volgens ING is er onzekerheid over de impact van de fusie.

KPN verloor 1,6%, na door Bank of America Merrill Lynch van de kooplijst te zijn gehaald.

ASR blonk uit met een winst van 3,3%. Gisteren was de verzekeraar ook al de grootste stijger bij de hoofdfondsen na de publicatie van zijn resultaten.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Air France KLM met een verlies van 7,1% onderaan. Er dreigen nieuwe stakingen in Frankrijk.

Smallcap VolkerWessels schoot 4,1% omhoog. Het bouwbedrijf profiteerde in het eerste halfjaar volop van de aantrekkende economie en zag de omzet stijgen. De resultaten waren beter dan analisten van ING hadden verwacht.

Heijmans won 3,5%, doordat het samen met BAM en VolkerWessels bouw- en onderhoudsprojecten voor Schiphol gaat uitvoeren.

Op de lokale markt zakte Probiodrug 10,4%. De kaspositie van het biotechfonds is in het eerste halfjaar duidelijk geslonken.

Technisch dienstverlener Batenburg leverde 2,3% in, na de publicatie van zijn halfjaarcijfers.

HAL daalde 1,2%, nadat uit de cijfers bleek dat de investeringsmaatschappij in het eerste halfjaar veel last heeft gehad van de stevige koersdaling van deelneming Boskalis.

