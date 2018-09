Bitcoin valt terug onder $7000

Op platform Coindesk gleed de bitcoin met een verlies van 0,6% rond 09.30 uur (Nederlandse tijd) terug onder de grens van $7000 die in voorbije handelsdagen nog opwaarts werd doorbroken.

De stap terug van de digitale munt werd in gang gezet doordat beleggers in de bitcoin wat stoom leken af te blazen in afwachting van nieuwe ontwikkelingen rond de bitcoin.

De bitcoin kent dit jaar een zeer grillig verloop. Beleggers zweven tussen hoop en vrees over de perspectieven en handelsmogelijkheden van de digitale munt.