MDxHealth keert voorlopig niet terug op Damrak

MDxHealth schrapte eind 2012 zijn notering op het Damrak. Het bedrijf vond destijds de listing in Amsterdam naast die in Brussel onder meer te duur. Groen wees ook op verschillen tussen de beurzen in Brussel en Amsterdam voor de biotechsector, die destijds ten gunste van de Belgische hoofdstad uitvielen.

De onderneming blijft in ieder geval zelfstandig opereren, aldus Groen, ondanks de consolidatiegolf in de biotechsector. MDxHealth kijkt juist zelf naar overnamekansen. ,,We scouten natuurlijk, maar er zijn geen gesprekken gaande''.

Het bedrijf is momenteel druk doende om verder te groeien. In de eerste helft van het jaar kwam de omzet uit op 17,2 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 24,3 miljoen dollar, maar in die opbrengsten is een eenmalige opbrengst uit de verkoop van patenten meegenomen. Zonder die bate kwam de omzet vorig jaar uit op 12,2 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een verlies van meer dan 15 miljoen dollar, onder meer als gevolg van investeringen.