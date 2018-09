Column: Goed gedaan miljardair Jitse Groen

Jitse studeerde in 2000 bedrijfsinformatietechnologie in Enschede. Voor een familiefeestje keerde hij terug naar zijn geboortedorp Noordkop. Jitse en zijn vrienden hadden de dag na het feest trek in een pizza. Maar alleen in Schagen kon die worden ‘gescoord’. Jitse bedacht dat via internet eten bestellen en thuis laten bezorgen een uitkomst zou zijn. Hij surfte wat rond en zag dat er nauwelijks restaurants waren waar je online eten kon bestellen. Diezelfde dag kocht hij de domeinnaam Thuisbezorgd.nl en begon hij restaurants te benaderen.

Voortdurend innoveren

Dat klinkt misschien als een ‘piece of cake’. Maar het vereiste natuurlijk hard werken, voortdurend innoveren en een superieur platform om telkens te blijven groeien. Inmiddels is Takeaway actief in tal van Europese landen en in Vietnam. En de groei gaat door. Ook door overnames. Eerder dit jaar nam Takeaway twee branchegenoten in Bulgarije en Roemenië over. Voor een bedrag van € 10,5 miljoen. En recent werd een Israëlische branchegenoot overgenomen.

Beursgang

Ongeveer twee jaar geleden ging Takeaway naar de beurs voor € 23 per aandeel. Op dat moment was Jitse Groen € 380 miljoen waard. Maar inmiddels is het aandeel gestegen tot boven de € 67. Een koersstijging van meer dan 190% in bijna twee jaar tijd. Dat maakt beleggers heel blij. En bracht Jitse Groen dus bij het selecte clubje van Nederlandse miljardairs. Ook de oprichters van het Nederlandse fintechbedrijf Adyen horen tot dat clubje. Adyen is zo mogelijk een nog groter succesverhaal dan Takeaway. Het zeer innovatieve Adyen ging in juni dit jaar naar de beurs voor € 240 per aandeel. Nu noteert het aandeel boven de € 600.

Elastic

Natuurlijk zullen niet alle bedrijven na een beursgang zo’n enorme koersspurt maken. Maar het is voor beleggers de moeite waard om beursintroducties van snelgroeiende, innovatieve bedrijven in de gaten te houden. Want er komen nog meer kansen. De eerstvolgende beursgang van een snelgroeiend Nederlands technologiebedrijf is die van big data-analist Elastic. Zij kiezen voor de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het eveneens Nederlandse medische technologiebedrijf Nico.lab gaat zeer waarschijnlijk begin 2019 naar de beurs in Australië.

Airbnb

Niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld zijn er steeds meer innovatieve bedrijven met een hoog groeitempo. Die regelmatig ook naar de beurs gaan. Zo maken in de VS taxibedrijf Uber en kamerverhuurbedrijf Airbnb zich op voor een beursgang. Naast de beursintroducties van deze giganten zijn er ook kleinere beursgangen aanstaande. Zoals die van het Amerikaanse cyber security-bedrijf Tanium. En een van de grootste crowdfundingbedrijven ter wereld: het Britse Funding Circle. De moeite waard dus om die beursintroducties in de gaten te houden. Want soms zitten er echte pareltjes tussen. Zoals Adyen. En zoals Takeaway. Goed gedaan Jitse! (I)

Robert Schuckink Kool, Bright New World (I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, hoofd research bij Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden: www.brightnewworld.nl/meldingen-wet-marktmisbruik.