'Resultaten VolkerWessels stellen gerust'

Waar ING had gerekend op een nettoschuld van 30 miljoen euro, had VolkerWessels juist 13 miljoen euro in kas. De boodschap dat het interim-dividend in november gelijk blijft aan vorig jaar of iets hoger uitpakt, noemen de kenners geruststellend. De winst per aandeel viel in de eerste zes maanden namelijk bijna de helft lager uit dan dezelfde periode vorig jaar.

NIBC noemde de ontwikkeling van de financiële positie goed, met een goede ontwikkeling van de kaspositie gedreven door verbeteringen bij het werkkapitaal. NIBC hanteert een accumulate-advies op het aandeel.

ING heeft een buy-advies voor VolkerWessels. Het aandeel stond rond 10.05 uur 6,7 procent hoger op 19,51 euro.