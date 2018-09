Franse bonden willen weer acties Air France

De Franse bonden wijzen erop dat na het vertrek van Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac, die zich stukbeet op een eigen loonvoorstel, het personeel niet heeft gestaakt en de hele zomer door heeft gewerkt. Dat is voor luchtvaartmaatschappijen een belangrijke periode. Tegelijkertijd claimde het tijdelijk bestuur van de luchtvaartcombinatie geen mandaat te hebben voor salarisonderhandelingen. Bij zusterbedrijf KLM kon zonder dat er een topman van de luchtvaartcombinatie was, wel door worden onderhandeld over een nieuwe cao.

Ook halen de bonden het salaris van de nieuwe topman Ben Smith aan, dat fors hoger ligt dan dat van Janaillac. Sowieso zijn niet alle bonden blij met de aanstelling van Smith omdat hij geen Fransman is.

Langjarig akkoord

Met de dreiging voeren de bonden de druk op Smith fors op. De Canadees begint komende maand bij Air France-KLM. Bij zijn vorige werkgever Air Canada sloot hij een langjarig akkoord met zowel de piloten als het cabinepersoneel.

Het Air France-personeel wil salarisverhoging omdat er al jaren sprake van een nullijn is. Zij eisen een loonsverhoging van 5 procent. De top van Air France stelt een geleidelijke loonsverhoging voor, maar dat lost volgens de bonden het bestaande probleem niet op dat de koopkracht van het personeel al jaren afneemt. Eerder dit jaar staakte het personeel van Air France al diverse keren wat de luchtvaartmaatschappij circa 400 miljoen euro kostte.

Het aandeel Air France-KLM stond donderdag in Amsterdam omstreeks 11.30 uur 5,8 procent lager en was daarmee met afstand de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen.