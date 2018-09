Financieel topman trekt deur dicht bij Blokker

Met het neerleggen van het fundament voor de in mei vorig jaar aangekondigde strategiewijziging bij het concern heeft Visser besloten om later dit jaar de deur dicht te trekken bij Blokker Holding. Marc Broskij zal vanaf 1 september zijn taken gaan overnemen.

Bij Blokker is de afgelopen jaren de bezem door het concern gehaald. Leen Bakker, Intertoys en Xenos zijn bijvoorbeeld verkocht en Marskramer wordt een franchise- en groothandelsorganisatie.