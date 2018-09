Princen is advocaat van beroep en is benoemd tot het einde van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2022. Hij was eerder onder meer een van de curatoren bij de afwikkeling van het faillissement van Imtech.

