Turkse munt valt, peso keldert

Vicevoorzitter Erkan Kilimci van de Turkse centrale bank zou vertrekken om naar de Ontwikkelingsbank van Turkije over te stappen, zo meldt Reuters.

Het eventuele vertrek wordt door de markt gelezen in de context van voortdurende strijd tussen president Erdogan en de onafhankelijke centrale bank.

De beleidsmakers willen, bij een gierende inflatie van 15%, dat de rente snel wordt verhoogd. Een eerste stap van 4% zou minimaal gewenst zijn. Erdogan peinst er niet over.

„Dit is duidelijk een protest”, beoordeelt valutahandelaar Bart Hordijk (Monex Europe). „Als bestuurder kan hij zijn werk niet meer doen. Dan moet je opstappen.”

De lira van Turkije werd na dit bericht rond 15.30 uur (Nederlandse tijd) nog eens 4% minder waard tegen de dollar, in een markt die talloze speculanten kent en nauwelijks volatiliteit. Een forse schok kan in zo’n markt direct voor flinke op- of neerwaartse schokken zorgen. Hedgefondsen gokken bovendien met miljoenen op het ineenstorten van de lira.

Voor elke dollar betaalden Turken lange tijd min of meer zes lira. Nu moeten ze er bijna zeven lira voor neerleggen.

Groeimunten dalen

De korte rente, doorgaans twee jaar, voor Turkse staatsobligaties is met 44 basispunten omhoog gegaan. Voor tienjaars schulden moet Ankara 25 basispunten extra betalen om die verkocht te krijgen.

Voor de vierde dag op rij zakt de lira tegen de Amerikaanse munt, dit jaar werd de lira al zo’n 40 procent goedkoper.

De valuta begon, in een overigens al vanaf juli 2008 dalende grafiek tegen de dollar, vroeg in augustus dit jaar met een versnelde val. Het dieptepunt werd op 13 augustus bereikt.

Vanaf 24 augustus is het na enig herstel opnieuw raak. De centrale bank verruimde de steun aan de markt, maar krijgt de val van de munt niet gekeerd: de lira nadert donderdag zijn laagste punt weer.

De Turkse munt kwam vooral in zeer onrustig vaarwater terecht nadat kredietbeoordelaar Moody’s zich somber uitliet over de kredietwaardigheid van Turkse banken.

Eerder werd Turkije als land afgewaardeerd door de kredietbeoordelaar. Lenen is daarmee steeds duurder geworden voor de Turkse overheid.

Donderdag meldde ook kredietbeoordelaar Fitch dat deze val zorgt voor een substantiële beperking in de mogelijkheid van Turkse commerciële banken om zichzelf op de markt te kunnen herfinancieren.

Peso keldert 11%

Daarvoor kende het land al turbulente dagen nadat de Verenigde Staten de Turken met economische sancties had getroffen. Washington eist de uitlevering door Turkije van een opgepakte Amerikaanse dominee. Daaraan wil Erdogan geen gehoor geven.

Direct zakten munten van opkomende markten mee. „Valuta van groeimarkten A tot en met Z staan weer onder druk”, aldus analisten van Rabobank over de munten.

Vooral de Argentijnse munt, de peso, kwam donderdag zwaar onder druk vanwege het sterk afgenomen vertrouwen van beleggers in het beleid van de Argentijnse president Macri.

De munt werd rond 15 uur ineens 12% goedkoper tegen de dollar na een bijeenkomst van de centrale bank. Die heeft het centralebanktarief voor de rente naar 60% opgekrikt.

