Chinees kommetje van $25 miljoen onder de hamer

Liefhebber moeten beschikken over zeer diepe zakken. De waarde van het kommetje wordt door experts geschat op de som van $25 miljoen.

In april was er ook al een stormloop op een andere kom van porselein dat eveenseens 300 jaar oud was. De hoogste bieder moest $30 miljoen neerleggen op het bijzondere kleinood mee naar huis te kunnen nemen.

De kommen zijn allebei geschild in de zogeheten Verboden Stad van Peking die 300 jaar geleden in zeer kleine hoeveelheden werden gemaakt.