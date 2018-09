Amerikaanse brouwerij zet in op cannabisbier

De flesjes bier waar marihuna in verwerkt is, zullen voorlopig alleen in de Amerikaanse staten Californië en Nevada worden verkocht, zo meldt Marketwatch.

Ook Heineken heeft met zijn volle Amerikaanse dochter Lagunitas een beperkte stap gezet in deze markt met het merk HiFi-Hops.

Naar verwachting zal deze trend van zeer speciaal bier ook naar ons land gaan overslaan.