Lage boter- en kaasprijs treft FrieslandCampina

FrieslandCampina moet hard vechten voor zijn concurrentiepositie. Ⓒ GinoPress

Amersfoort - De verkoop van frisdrankenproducent Riedel en lage prijs van basiszuivelproducten boter, kaas en melkpoeder hebben een fors gat geslagen in de financiële resultaten van zuivelproducent FrieslandCampina. Daarnaast had de coöperatie last van wisselkoerseffecten.