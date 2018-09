Column: Adyen in de AEX?

Dat kleine percentage is al goed voor een top-3 notering in de midcap (AMX). En wat nu als de komende jaren er meer naar de beurs gebracht wordt en groeiverwachtingen waargemaakt worden? De toenemende handel en de zogenaamde free-float zal het bedrijf dan ongetwijfeld een notering in de AEX opleveren. Sterker nog een notering met een zware weging in de AEX is dan mogelijk. Zwaarder dan ING? Niet ondenkbaar!

Naar de 700 punten

Vaak wordt mij de vraag gesteld wanneer de AEX weer op de 700 punten staat. Simpel antwoord: de beurskoersen moeten omhoog en dan met name van de zwaarwegers. Maar die 25% stijging moet ergens vandaan komen; Olie naar de 37, Unilever naar de 62,50 en ASML naar de 220 euro? Zonder een significante stijging van deze zwaarwegers (samen circa 45% van de AEX) op korte termijn denk ik zeker een brug te ver. De oude economie-aandelen kennen niet de groeicijfers die de nieuwe economiebedrijven kennen. De S&P breekt record na record, maar dat komt niet door Exxon, Johnson & Johnson of Bank of America. De groei zit in IT en online handel; een sector waar het op de Nederlandse beurs redelijk aan ontbreekt qua zware weging. Wat de AEX ook parten speelt, zijn natuurlijk de dividenduitkeringen. Die tellen niet mee in de puntentelling en bijvoorbeeld Olie keert behoorlijk uit; los van die uitkering is de koers van het aandeel deze eeuw per saldo gedaald.

De oplossing

De oplossing kan ook zijn dat er een nieuw soort zwaarwegers opstaat zoals Adyen die de AEX komen versterken, zeg maar onze Nederlandse FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google). Dus terug naar de 700 punten? Doe een beroep op de aandeelhouders van Adyen om het resterende percentage ook naar de beurs te brengen en de eerste grote stap is gezet.

Maar waarom eigenlijk? Waarom zou de AEX terug moeten naar de 700 punten? Bestaan er dan beleggers die in september 2000 gekocht hebben en nooit verlies wensen te nemen? In dezelfde periode is het aantal mogelijkheden op het gebied van indexbeleggen dusdanig toegenomen dat met hetzelfde gemak over de hele wereld belegd kan worden. Zo zijn ook de FAANG-aandelen voor u binnen handbereik! En tegen de tijd dat Adyen een top-5 speler is in de AEX zal dit aandeel ook meewegen in toonaangevende indexen als de MSCI-world, de Eurostoxx50 en Stoxx600.

Tjerk Smelt, DSI Beleggingsadviseur Indexus, experts in indexbeleggen

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten en/of medewerkers van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico. Vraag vrijblijvend ons eBook ETF Theorie & Praktijk aan.