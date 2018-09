Column: Wil de Nederlandse McCain opstaan?

Voor de VVD en onze premier lijkt het vooral een gevoelskwestie. Zo miste de VVD het Oranjegevoel bij de pers en gaf Rutte aan dat hij „tot in het diepst van zijn vezels” voelt dat de maatregel goed is voor de werkgelegenheid. Wat Rutte niet tot in zijn diepste vezels lijkt te voelen is de maatschappelijke afkeer van de voorgenomen maatregel. Verder verwijst Rutte naar het feit dat deze afspraken nu eenmaal zijn gemaakt met de betreffende bedrijven en afspraak is immer afspraak…toch?

Veel beloven weinig geven…

Niet echt want we zouden ook nog €1000 krijgen, er zou geen geld meer naar Griekenland gaan en de lijst van niet nagekomen verkiezingsbeloften is nog een heel stuk langer. Flauw? Wellicht maar de argumenten van de VVD zijn zo mogelijk nog flauwer. De mooiste vond ik persoonlijk van Wiebes die meende dat door het afschaffen van de dividendbelasting, bedrijven zouden worden bewogen om uiteindelijk meer belasting te gaan betalen: door ‘gewijzigde arrangementen in de fiscaliteit’ zouden ‘wezenlijke extra belastinginkomsten te verwachten zijn’. Hoe logisch!

Voor degene die exact willen weten wat het afschaffen van de dividendbelasting inhoudt, verwijs ik graag naar een zeer verhelderende column van Barbara Baarsma die al bijna een jaar geleden het onderwerp bij de horens vatte. Het slechte nieuws: In het kort komt de maatregel er op neer dat met name buitenlandse overheden (dus niet de multinationals) profiteren van de maatregel. Op werkgelegenheid heeft het geen effect en ook de impact op het vestigingsklimaat is verwaarloosbaar.

Goed nieuws?!

Het goede nieuws: het wetsvoorstel is er nog niet doorheen en ook binnen de coalitie hebben de overige coalitiepartijen er geen geheim van gemaakt dat ze eigenlijk weinig voor het voorstel voelen. Fractiediscipline zal er ongetwijfeld voor zorgen dat het voorstel in de Tweede Kamer zal worden aangenomen, maar dan rest nog de Eerste Kamer ofwel de Senaat.

De situatie doet me denken aan de stemming in de Amerikaanse Senaat over het voorstel om Obamacare af te schaffen. Het voorstel van de Republikeinse president Trump werd door zijn partijgenoot en onlangs overleden oorlogsheld en senator John McCain naar de prullenbak verwezen. Hij toonde hiermee wederom zijn onverschrokkenheid aan door ditmaal politiek lef te tonen en voor zijn principes te staan. Zijn stem gaf overigens de doorslag.

In eigen land hebben we een dergelijke situatie gehad tijdens de nacht van Wiegel, inderdaad schrijft hij ook regelmatig columns in De Telegraaf. Een uitgelezen kans voor D66 om een lang openstaande politieke rekening te vereffenen zou ik zeggen, maar andere partijen en senatoren worden bij dezen van harte uitgenodigd om ook tegen te stemmen. Wil de Nederlandse McCain alstublieft opstaan?