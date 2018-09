Dreigende taal Trump in handelsconflict

Meerdere bronnen rond het Witte Huis bevestigen tegenover persbureau Bloomberg dat Trump niet van plan is het plan in te trekken. Bedrijven en belanghebbenden hebben tot 6 september de tijd om te reageren op de plannen. Zodra die termijn is verstreken, worden de nieuwe heffingen van kracht.

Tot dusver hebben de VS voor 50 miljard dollar aan heffingen opgelegd. Peking heeft met gelijke munt terugbetaald en voerde ook voor 50 miljard dollar aan heffingen door. De invoering van 200 miljard dollar aan heffingen betekent een escalatie van het handelsconflict tussen de landen. Gesprekken tussen Chinese en Amerikaanse vertegenwoordigers liepen eerder op niets uit.