Trump dreigt weer met vertrek uit WTO

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president kritiek uit op de WTO. Eerder liet hij zich al eens ontvallen dat het handelsorgaan door de rest van de wereld is ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten. Trumps adviseurs zouden eerder hebben geprobeerd uit te leggen dat de VS succesvoller zijn bij de WTO dan andere landen. Maar Trump is nog altijd niet overtuigd. Het eventueel terugtrekken van de VS uit de WTO zou het multilaterale handelssysteem, waar de VS zich altijd hard voor hebben gemaakt, stevig ondermijnen.

’Europa zo slecht als China’

Trumps handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zei eerder dat de grootste fout van de WTO is geweest om China in 2001 te laten toetreden. WTO-regels om handelsgeschillen te beslechten bestempelde hij eerder als inmenging in de Amerikaanse soevereiniteit.

Verder zei Trump dat het Europese aanbod voor het schrappen van alle heffingen op auto's ,,niet voldoende is". Hij wees erop dat de gewoonte van Europeanen is om auto's van Europese makelij te kopen. ,,En niet de onze", aldus Trump. Hij noemde Europa net zo slecht als China. ,,Maar dan kleiner", aldus Trump.

’Belastingaanpassing’

In het vraaggesprek zei Trump ook dat hij overweegt om de vermogenswinstbelasting, een belasting op de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van vermogensbestanddelen zoals onroerend goed of aandelen, op de schop te gooien. Hij pleitte voor een verordening die de winst zou koppelen aan de inflatie.

Kort gezegd zou daarmee de belastingrekening voor beleggers die bezittingen verkopen fors lager uitvallen, door de oorspronkelijke aankoopprijs aan te passen voor inflatie. Trumps adviseur Larry Kudlow roept al langer dat een dergelijke stap zou leiden tot meer groei en banen.

Ook zei Trump geen spijt te hebben van de aanstelling van Jerome Powell bij de Federal Reserve. Powells beleid van gematigde rentestappen staat haaks op de strategie die Trump voor ogen had.