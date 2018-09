Beurs Nxchange groter in financiering

Dankzij de vergunning van toezichthouder AFM komt er op Nxchange, via geplaatste aandelen of obligaties, meer kapitaal beschikbaar voor ondernemingen.

In oktober moet de eerste notering op de nieuwe wijze van start gaan bij het platform dat in 2016 werd opgericht.

Met de zogeheten Multilateral Trading Facility (MTF)-vergunning en de samenwerkingen die toegestaan worden, stelt Nxchange in een veel hoger tempo beursnoteringen te kunnen verwerken.

Geen adviseurs

Om deze MTF-vergunning te krijgen, was er een kapitaalvereiste van €750.000 nodig. „We zouden dit nooit doen als er geen winstgevend business-model achter zit”, aldus directeur Marleen Evertsz.

Deze Amsterdamse beurs heeft zich inmiddels van steun verzekerd, maar geeft de namen nog niet vrij.

Nxchange is de beurs waar kleinere bedrijven vanaf 2016 geld kunnen ophalen bij beleggers zonder tussenkomst van adviseurs. Door hun aanvragen te stroomlijnen in zijn ’wasstraat’, reduceert Nxchange de kosten voor bedrijven die doorgaans weinig ervaring met noteringen en toezicht hebben.

Genoeg geldschieters

Bedrijven die geld zoeken, kunnen de hele Nxchange-platform-technologie, die dag en nacht vraag en aanbod op elkaar afstemt, in hun eigen websites opnemen. Hun relaties en klanten krijgen daar dan de mogelijkheid om aandelen of obligaties te kopen.

De bedoeling is dat deze relaties, onder wettelijk toezicht via Nxchange, investeren in de groei van het bedrijf dat de notering zoekt en er ook van profiteren.

Nxchange zegt, met zijn bij bedrijven online in te bouwen ’stock exchange-as-a-service’, een gat in de markt op te vullen. Er zijn genoeg geldschieters die bevriende bedrijven bij een notering wil helpen met financiering voor groei. Maar door de ingewikkelde regels en hoge kosten gingen zij daar tot nu toe niet toe over.

Langere financiering

Met deze beurs kunnen ze binnen toezichtregels geld van partners naar het bedrijf laten stromen, in ruil voor aandelen of obligaties, zegt Evertsz, eerder werkzaam bij handelshuis Optiver. Nxchange ziet erop toe dat bedrijven binnen de wet- en regelgeving blijven.

Vooral banken, die met knellende nieuwe Europese Basel IV-regels werken, zaten volgens Nxchange te springen om een mogelijkheid tot alternatieve financiering voor ondernemingen.

De beurs zou bedrijven meer kansen in financiering voor tot dertig jaar bieden, anders dan de drie tot gemiddeld vijf jaar die nu gebruikelijk is.