Meer omzet voor digitaal beveiliger Gemalto

Op basis van historische wisselkoersen was er overigens sprake van een nagenoeg stabiele omzet. De operationele winst bedroeg 92 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2017 zette Gemalto een winst van 93 miljoen euro in de boeken. ,,De resultaten van het eerste halfjaar van Gemalto weerspiegelen de sterke focus van team bij het implementeren van de strategische prioriteiten van het bedrijf'', laat topman Philippe Vallée weten.

Vallée herhaalde de eerder uitgesproken verwachtingen voor heel het jaar. Gemalto rekent bijvoorbeeld nog steeds op een dubbelcijferige omzetgroei bij de afdelingen Identity, IoT en Cybersecurity. En op concernniveau zal de operationele winst dit jaar waarschijnlijk met ,,midden tot hoge enkele cijfers'' groeien.

Chips en software

Gemalto is gespecialiseerd in het maken van chips en software voor beveiliging. Die worden onder meer toegepast in paspoorten en auto's. Gemalto is ook de grootste maker van simkaarten voor mobiele telefoons, een markt die erg onder druk staat.

Onlangs gaf het Canadese ministerie van Innovatie groen licht voor de overname van Gemalto door Thales. Daarmee hebben de bedrijven nu vier van de benodigde veertien goedkeuringen door toezichthouders binnen. Thales verlengde opnieuw de aanmeldperiode voor het overnamebod en heeft er nog altijd vertrouwen in dat de overname tegen het einde van dit jaar afgerond kan worden.

Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger, van 51 euro per aandeel inclusief dividend, eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto. Onder meer de autoriteiten in China, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben nog niet ingestemd. In juli maakte de Europese Commissie bekend diepgaand onderzoek te gaan doen naar de deal.