'Lager begin Amsterdamse beurshandel'

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt niet van plan om zijn toon te matigen in de handelsstrijd met China. Hij dreigde eerder al voor nog eens 200 miljard dollar aan heffingen op Chinese producten op te leggen. Volgens ingewijden zou die maatregel al volgende week in werking kunnen treden als de deadline verloopt van een inspraaktermijn.

De Europese autofabrikanten en hun leveranciers zullen mogelijk onder druk staan nadat Trump het aanbod van de Europese Unie om alle tarieven voor auto's te schrappen verwierp. De Amerikaanse president vergeleek het handelsbeleid van de EU met dat van China en zei dat het aanbod "niet goed genoeg" was.

Apple

De Europese toeleverancier van Apple zullen mogelijk profiteren van positieve uitlatingen van beurslegende Warren Buffett over het Amerikaanse technologieconcern. In een interview met zakenzender CNBC stelde Buffett zijn belang in Apple te hebben uitgebreid en dat de iPhone "enorm ondergewaardeerd" is.

Op het Damrak blijft Air France-KLM in de schijnwerpers staan. Kepler verlaagde het advies voor de luchtvaartcombinatie. Het aandeel zakte een dag eerder al ruim 7 procent na nieuwe stakingsdreigingen bij dochter Air France.

Boeken

Digitaal beveiliger Gemalto opende de boeken. Het bedrijf heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gedraaid van zo'n 1,4 miljard euro. Volgens de onderneming, die wordt overgenomen door het Franse technologiebedrijf Thales, zijn de resultaten naar verwachting.

Kiadis Pharma kwam eveneens met cijfers. Het farmaceutisch oncologiebedrijf heeft zijn verlies in het afgelopen halfjaar zien oplopen ten opzichte van een jaar eerder. Kiadis maakte onder meer kosten voor het verder op peil brengen van het personeelsbestand en kampte met hoger rentekosten en negatieve wisselkoerseffecten.

Lager

De Europese beurzen sloten donderdag lager. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 563,37 punten en de MidKap zakte 0,5 procent tot 794,21 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt raakten tot 0,6 procent kwijt. Ook Wall Street deed een stap terug.

De euro was 1,1679 dollar waard, tegen 1,1647 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 70,29 dollar. De prijs van Brentolie daalde een fractie tot 77,75 dollar per vat.