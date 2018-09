Value8 vangt €27 miljoen voor HeadFirst

Deze €27 miljoen is inclusief uitstaande leningen en compensatie voor zijn conversierecht. Voor de aandelen betaalt Berryllium €3 per aandeel, waarmee Headfirst Source Group op ruim €37 miljoen wordt gewaardeerd. Het aandeel sloot donderdag op €3,20, maar was de afgelopen maanden in anticipatie op een overname stevig opgelopen.

Berryllium zal de nog op de beurs verhandelde aandelen eveneens tegen €3 per stuk kopen en de beursnotering beëindigen.

De overname volgt op de aankoop van intermediair Myler door HeadFirst Source Group een paar maanden eerder. Directievoorzitter van HeadFirst, Gert-Jan Schellingerhout, liet destijds weten veel meer overnames op het oog te hebben. Hij streeft ernaar de huidige jaaromzet van €500 miljoen over enkele jaren te verdubbelen.