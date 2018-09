Resultaat Eurocommercial loopt op

Eurocommercial profiteerde onder meer van hogere huurinkomsten. Deze gingen op jaarbasis met 1,4 procent omhoog. Verder stegen de inkomsten uit vastgoed met 5,4 procent. Ook wist Eurocommercial leningen tegen gunstigere voorwaarden af te sluiten en kocht en verkocht het de nodige panden.

Dit alles stelde het bedrijf in staat om het dividend met 0,05 euro per aandeel te verhogen. Het vastgoedfonds deed een voorstel voor een beloning van 2,15 euro per aandeel. De onderneming is momenteel actief in België, Frankrijk, Italië en Zweden.

Tijdens een vergadering in november buigen de aandeelhouders van Eurocommercial zich over de benoeming en herbenoeming van de nodige bestuurders en commissarissen. Zo moet onder meer worden gestemd over de benoeming van Roberto Fraticelli, die aan het hoofd staat van de Italiaanse activiteiten en Peter Mills, die in Zweden die functie bekleedt, in het bestuur van het bedrijf.