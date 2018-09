Omzetgroei voor kunstmestproducent OCI

OCI, dat aan de Amsterdamse beurs is genoteerd, zette een omzet in de boeken van 793 miljoen dollar. Dat is 43 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) dikte met maar liefst 92 procent aan tot 215 miljoen dollar. Onder de streep resteerde, onder meer door afwaarderingen en negatieve wisselkoerseffecten, een min van 40 miljoen dollar.

Het bedrijf verwacht onder meer dat, nu de effecten van de kapitaalinvesteringen volledig zichtbaar zijn en het verbeteren van de financieringsstructuur is afgerond, de groei van het bedrijfsresultaat vanaf dit jaar significant zal zijn.