Beurs: ASR weekwinnaar in markt vol zorgen

De AEX-index sloot op de laatste handelsdag van augustus 0,9% in de min op 558,42 punten. De Midkap ging 1% omlaag naar 784,94 punten.

De DAX, FTSE en CAC-40 gingen met rond 1% terug.

"Dit is de meest substantiële dreiging voor handel in jaren"

De handel is gezien de volumes „slaapverwekkend”, zegt handelaar Rein Schutte (Boer & Olij Securities). De winsten zijn ook van korte duur. „VolkerWessels bijvoorbeeld werd donderdag op het schild gehesen, maar vandaag direct lager gezet. Financials blijven onder druk staan. De zorgen over valuta van opkomende markten klinken door”, aldus Schutte.

,,De onzekerheid over de omvang van het handelsconflict tussen de VS en China”, zegt analist Jos Versteeg (InsingerGilissen) over de langere trend.

„De deadline voor de aangekondigde heffing ter waarde van $200 miljard nadert. Het is de meest substantiële dreiging voor de mondiale handel in jaren. Dat president Trump bovendien een oud, betrouwbaar instituut als de WTO (Wereldhandelsorganisatie, red.) wil verlaten, is een mijlpaal bereikt - in negatieve zin. Dat krijgt enorme consequenties.”

Dat Trump het aanbod van de Europese Unie verwierp om alle heffingen voor auto’s te schrappen, is een slecht voorteken, aldus Versteeg.

Wall Street begon de handel na verlies met kleine winst voor de S&P, de Nasdag verloor terrein (-0,2%).

De euro ging 0,2% lager tegen de dollar. Brentolie maakt 0,6% verlies goed tot 0,2% winst bij $77,60 per vat.

Spreads baren zorgen

Analist Arne Petimezas van AFS Group kijkt scherp naar de staatsobligatierentes. Vooral de rente van Italië zal cruciaal worden. „Het begrotingstekort van Italië en de regeringsplannen baren zorgen. Het tekort kan nog meevallen, maar dat zie je niet terug in de spreads. Sterker, die liggen op het niveau van de paniek in mei dit jaar. Dat is zorgelijk. Dat komt puur door de politiek, de populistische uitgaveplannen.”

Voor de verkiezingen stonden de spreads op het laagste niveau sinds de kredietcrisis, zegt analist Petimezas. „Ik ben sceptisch over wat de ECB kan doen. Er is nu wel meer liquiditeit beschikbaar dan tijdens de kredietcrisis. Dat dempt de gevolgen van de marktturbulentie voor de reële economie.”

"In dit tempo gaat het land kapot"

Als de plannen van de populistische regering in Rome doorgaan, zal de klap misschien niet zo sterk zijn als in 2011 en 2012, voorziet analist Petimezas. ,,Tenzij ze weer over een euro-exit beginnen.”

Onderliggend is het probleem dat er nauwelijks verbetering optreedt in de economische situatie sinds die terugval. ,,De investeringen, zowel bij de overheid als vanuit bedrijven, zijn met tientallen procenten teruggevallen ten opzichte van het niveau van voor de crisis. In dit tempo gaat het land kapot”, zegt Petimezas.

„Ik zie drie opties: doorgaan als een halve zombie-economie, hervormen of het loopt op een euro-exit uit.” Ondanks deze hoofdpijn voor de ECB voorziet analist Petimezas dat de ECB de rente eind volgend jaar zal verhogen.

ASR leidt

In de AEX gaat binnen die context ASR Nederland met 1% winst aan kop. Gemalto, dat wordt overgenomen door het Franse Thales, koerst 0,8% hoger. De digitaal beveiliger heeft in de eerste zes maanden de omzet opgevoerd.

Het meest verhandelde aandeel, zwaargewicht ING, gaat in de achterhoede met een verlies van 1,4%. De andere zwaargewichten Unilever (-0,8%), ASML (-0,5%) en Shell (-1,14%) geven de doorslag naast Aalberts Industries met -1,8% en DSM (-1,8%).

ABN Amro verliest 0,9%. Aegon wordt 0,1% meer waard. Aanhoudende turbulentie in de valutamarkten in de opkomende markten spelen financiële waarden in heel Europa parten.

Unibail Rodamco zakt 0,5% in reactie op tegenvallende resultaten.

Midkapper Air France-KLM duikelt als meest verhandeld stuk hier 4,1%. Donderdag verloor het fonds na stakingsdreigingen bij dochter Air France. Kepler Chevreux verlaagde het advies voor de luchtvaartcombinatie.

FlowTraders wint hier 2,2%, Besi veert met 0,8% op aan de winnaarskant.

Eurocommercial Properities ziet 6% van de koers verdampen na bedrukt ontvangen bedrijfscijfers. Ondanks hogere huurinkomsten. DeGroof Petercam haalt Eurocommercial van de kooplijst gehaald vanwege verzwakking van de retailmarkt.

OCI boekte een winst van 0,1% na een lagere start. De resultaten van het kunstmestbedrijf over het tweede kwartaal werden lauw ontvangen.

Lokaal fonds Value8 schiet 13% omhoog. Beleggers reageren enthousiast over de verkoop van detacheerder Headfirst Source Group (-7,5%) waar de participatiemaatschappij van topman Peter Paul de Vries een groot belang in had.

