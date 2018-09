Ingrepen doen winst Eneco duikelen

Eneco maakte de afgelopen maanden een turbulente tijd door. Topman Jeroen de Haas vertrok en president-commissaris Edo van den Assem werd door de rechter geschorst. De Ondernemingskamer beval een onderzoek in een zaak die door de ondernemingsraad van Eneco was aangespannen. Het medezeggenschapsorgaan voelde zich buitenspel gezet rond het vertrek van De Haas. Professor Jaap van Manen en advocaat Willem Jan van Andel gaan de besluitvorming bij energiebedrijf Eneco onderzoeken.

De onderneming hoopt dat met het aantreden van de nieuwe baas, Ruud Sondag, de rust zal terugkeren. Aandeelhouders, bestuur en commissarissen zijn volgens het bedrijf ,,vastberaden en eensgezind" om, samen met de ondernemingsraad, de privatisering van de onderneming ,,voortvarend door te zetten".

Eneco sloot de eerste helft van het jaar af met een omzet van 2,1 miljard euro. Dat is een stijging van 31 procent op jaarbasis. De groei dankt het bedrijf aan de extra inkomsten uit overnames. Zo werd eerder het klantportfolio van Eni in België overgenomen. Verder werd ook het Duitse LichtBlick ingelijfd en nam het energiebedrijf het Nederlandse klantenbestand van het eveneens Duitse E.ON over. Exclusief overnames was sprake van een stabiele omzet.

Het bedrijfsresultaat in de meetperiode daalde met 20 miljoen euro tot 115 miljoen euro. De winst na belastingen viel met 75 miljoen euro, 21 miljoen euro lager uit in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2017.

Eneco maakte de voorbije maanden ook al de nodige kosten als gevolg van overnames en reorganisaties. De totale bedrijfskosten inclusief afschrijvingen stegen met 32 miljoen euro tot 447 miljoen euro. Ingrepen in de eigen bedrijfsvoering moeten eind 2019 uiteindelijk leiden tot een resultaatverbetering van 100 miljoen euro.