Column: Zes procent ING-obligatie

JOOP WITTEVEEN

We waren bedroefd toen we hoorden van het plotselinge overlijden van onze beursmakker Joop Witteveen, 58 jaren jong. Een echte VAKMAN is heengegaan, zo worden ze in deze tijd niet meer gebakken. Wat Joop niet wist van de mid- en smallcap kon je op een vloeipapiertje schrijven. Hij schroomde nooit om zijn mening te geven, maar bleef altijd een heer. "Joop, je verdween achter de horizon, maar daarmee ben je niet weg".

ING-OBLIGATIE

In het centrum van Laren, bepaald geen armlastige omgeving, heeft de ABN AMRO zijn vestiging gesloten, ook pinnen kan niet meer. Om de hoek heeft de RABO zijn enorme pand verlaten, een blikvanger bij het binnenrijden van het dorp. Ik herinner me dat de Boerenbank in de subprime crisis 10 jaar geleden de openingstijden moest verlengen om het verontruste kapitaal de mogelijkheid te bieden om hun centen in veiligheid te brengen. Maar die service is gekanteld naar een digitale benadering om de van alle kanten komende concurrentie en de kosten te bestrijden. Hypotheken, leningen, verzekeringen, beleggen, van alle kanten schiet de FinTech op de 'krijtstrepen met stropdas'. In ontslagrondes gevallen medewerkers komen nauwelijks nog aan de bak.

In onze portefeuilles zitten standaard aandelen ING als vertegenwoordiger van de bankensector. We maken ons zorgen over het feit dat de notering op jaarbasis met 15% is gedaald, terwijl de AEX met 10% is gestegen. Op 22 januari tikten we nog 16,69 neer zonder de politie te roepen. Akkie zegt dat we heel anders moeten gaan denken en het oude, verstofte beeld vervangen voor een frisse kijk. We moeten onze methodiek van aandelen met een put dronder en een call drop loslaten. En die combinaties vervangen met puur de stukken en een langlopend putje met een uitoefenprijs ver onder de koers voor rust bij een calamiteitenmarkt. Bij koers 11,81 kost de put met looptijd tot december 2022 en uitoefenprijs 8 een eurootje. En dan leggen we ze op de plank als OBLIGATIE MET EEN RENDEMENT VAN ZES PROCENT.

HUMOR

De buurman komt binnenlopen. Hij wil meewerken aan de inhoud van de column en komt met een oneliner : "Beter 14 dagen schande op het strand dan 365 dagen in de sportschool". We lachen beleefd. Akkie komt met: "Het gerucht gaat dat in achter-Arizona een baby is geboren met een iPhone aan haar oortje. Apple schijnt al een batterij advocaten patentrecht te hebben ingeschakeld". Guus kan niet achterblijven: "Een vriendin van me wilde afvallen en koos voor een ouderwetse sherry-kuur. Ze is nu broodmager en alcoholist". De buurman lacht beleefd en vertrekt.

TRUMP

Volgens gegevens van marktonderzoeker Conference Board is het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie deze maand op het hoogste niveau sinds oktober 2000 uitgekomen. We kijken elkaar aan bij het bericht en stellen ons in op 8 jaar 'America First'.

ALARMSIGNAAL

We bespreken de ontwikkeling van de korte rente in Amerika. Die nadert de vergoeding die de overheid moet betalen voor een lening met een looptijd van 10 jaar. Er zitten nog maar een paar basispuntjes tussen. Als de tweejaarsrente doordavert, krijgen we een omgekeerde rentecurve en dat scenario voorspelde sinds de jaren zestig alle recessies. Het idee achter de omgekeerde rentecurve is dat obligatiebeleggers vermoeden dat de rendementen op langlopende staatsobligaties in de toekomst lager zullen zijn, iets wat typisch gebeurt in een periode van laagconjunctuur. FED-roerganger Jerome Powell zei vorige week in een speech dat hij vasthoudt aan een geplande serie renteverhogingen die vooral de korte rente stuwen. Het is zaak de ontwikkelingen met argusogen te volgen, want met de Amerikaanse indices op recordhoogtes kan angst voor een recessie beleggers met z'n allen naar de uitgang laten rennen.

OPTIES OP DUITSE AUTO-AANDELEN

Auto-aandelen zijn sinds jaar en dag populair bij Nederlandse beleggers. Dat hoorden we bij BinckBank in reactie op de aangekondigde beursgang van Aston Martin op de beurs in Londen. Kleine beleggers hebben naar schatting enkele honderden miljoenen euro's in autofabrikanten geïnvesteerd. Tesla is sinds vorig jaar, op basis van belegd vermogen van Binck-klanten, het populairste auto-aandeel. Volkswagen, dat eerder altijd bovenaan de lijst stond, volgt op nummer 2. Interesse is er ook voor BMW. Guus dook meteen in de opties van zijn blauwzwarte blinkertje. De in de DAX in Frankfurt opgenomen BMW-calls met looptijd tot en met maart 2019 en uitoefenprijs 84 kosten bij koers 84,00 rond de 4,85. "Koop ik de rechten voor 1700 stukken op de prijs van 100 aandelen. Met een stroplos is mijn maximum verlies een paar keer tanken".

Sem van Berkel is aandeelhouder en direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij Alex Vermogensbank.