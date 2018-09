Dating-app Grindr maakt avances met beursgang

Waar en wanneer de sprong naar de beurs zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Het tijdstip hangt onder meer af van het sentiment op de beurzen. Grindr werd negen jaar geleden in de Verenigde Staten gelanceerd als app waarmee voornamelijk mannen afspraakjes kunnen regelen met andere mannen. Dagelijks zouden zo'n 3 miljoen mensen de app gebruiken.

Kunlun Tech is zelf vooral actief in spelletjes voor op de smartphone. Het bedrijf kocht in 2016 een meerderheidsbelang in Grindr voor 93 miljoen dollar en lijfde vervolgens het hele bedrijf in.