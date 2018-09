Geef belegger meer grip op beloningsbeleid

Nu is een gewone meerderheid van de stemmen genoeg om het beloningenpakket aan te passen. Een stemmeerderheid van 75 procent of hoger zou beleggers veel meer zeggenschap geven over het salaris voor de top, aldus Eumedion.

Eumedion schreef het advies als reactie op een openbare consultatie van het ministerie van Financiën. Het kabinet zoekt naar manieren om beloningsregels voor het bedrijfsleven aan te scherpen, nadat eerder dit jaar veel ophef was ontstaan over een salarisvoorstel voor ING-topman Ralph Hamers.