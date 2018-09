Winst Eneco onder druk tijdens verkoopproces

Financieel directeur Guido Dubbeld presenteerde vrijdag cijfers die ‘minder zijn dan jullie van ons gewend zijn’, al zijn die volgens hem vooral terug te voeren op kosten van investeringen die in de toekomst extra rendement zullen opleveren. Hij bevestigde dat Eneco met de kwalificatie ‘sterk lager’ op een resultaatsdaling van rond de 20% of meer doelt.

Over de voortgang van de gesprekken rond de privatisering en het tumult met de ondernemingsraad die via de ondernemingskamer een onderzoek heeft afgedwongen naar wanbeleid, wilde Dubbeld niks zeggen. De onderlinge verhoudingen zijn intern ‘goed’, zei hij. Het onderling overleg is volgens Eneco voldoende om ‘de privatisering van de onderneming voortvarend door te zetten’.

Het bedrijf is bezig met een reorganisatie in Nederland die eind 2019 voor een resultaatsverbetering van 100 miljoen euro moet zorgen. Voor het eerste halfjaar van 2018 zorgden onder andere de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt echter voor een daling van de nettowinst van 96 naar 75 miljoen euro.

Hoewel de omzet over het eerste halfjaar met ruim een half miljard een derde hoger lag dan een jaar eerder, leverde dat een daling van de brutomarge uit energiegerelateerde activiteiten op. Volgens Dubbeld had dit onder andere te maken met het aflopen van de subsidie op windpark Amalia en de andere wijze waarop accountants in Duitsland en België omgaan met belastingen. Ook de piek in de gasprijs tijdens de barre koude eind februari liet een spoor na in de marge.

Voor de ebit maakten de effecten weinig uit, omdat bijvoorbeeld bij het windpark ook de afschrijving terugviel.