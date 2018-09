’Woningtekort komt door gebrek aan ambtenaren’

Frank ten Have, specialist vastgoed bij adviesbureau Deloitte, denkt dat „aan de publieke kant de tekorten groot zijn”. „Er is ambtelijke capaciteit nodig voor bestemmingsplanwijzigingen, procesbegeleiding, onderzoeken, onderhandelingen met marktpartijen, grondwaardebepaling, voor alles eigenlijk wat er bij bouwen en gebiedsontwikkeling komt kijken.”

In Eindhoven, waar veel in de binnenstad gebouwd moet worden, is die capaciteit er al bijna niet meer. „Wij kunnen ons werk nog steeds goed doen. Maar mijn afdelingshoofden puzzelen doorlopend hoe ze het rond moeten krijgen”, zegt sectorhoofd ruimtelijke expertise Martijn Mentink. „Het is niet zo dat we vergunningen niet kunnen verlenen of projecten stil moeten leggen bij gebrek aan mensen. Maar alles staat wel enorm onder druk.”