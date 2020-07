’Vrijgezel is kansloos voor betaalbare woning’

Daarvoor waarschuwen Aedes, koepel van woningbouwcorporaties en belangenvereniging de Woonbond. „Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans meer op een betaalbaar huis”, melden beide organisaties.

Wal en schip

De alleenstaanden die iets meer dan modaal verdienen staan vaak al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, maar daarvoor zouden zij niet meer in aanmerking komen.

Middenhuur is er echter nauwelijks en voor de vrije sector of een koopwoning verdienen zij dan weer te weinig. Zij vallen kortom tussen wal en schip.

Bekijk ook: Ondanks al die mooie woorden zit Jan Modaal klem

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dient vrijdag een wetsvoorstel in waarin de inkomensgrenzen worden aangepast. Na de zomer zal de Tweede Kamer hierover debatteren.

Inkomensgrens

Zo mag een alleenstaande nu iets minder dan €36.000 verdienen, dit was eerder nog ruim €39.000. Gezinnen mogen juist iets meer verdienen: €43.126. Eerder gold dezelfde inkomensgrens voor alle huishoudens.

Aedes en de Woonbond zouden voor alleenstaanden de grens op €39.000 willen houden, voor tweepersoonshuishoudens op €43.000 en voor gezinnen op €53.000.

Bekijk ook: Kwart arme huurders woont te duur

Wie te veel verdient voor zijn of haar sociale huurwoning, kan volgens het wetsvoorstel €50 of €100 per maand aan huurverhoging krijgen, afhankelijk van huishoudsamenstelling en inkomen. De corporaties en huurdersvereniging vinden ook deze bedragen te hoog.