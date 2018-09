Voormalig EU-kopstuk waarschuwt voor gevaren schuldenberg

Volgens van Rompuy die aanwezig was bij een CEO Summit in Vilvoorde is er reden tot grote bezorgdheid over de schuldenberg bij overheden, maar ook bij particulieren en overheden, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Van Rompuy vreest dat het een kwestie van tijd zal zijn voordat er een nieuwe financiële crisis aan zal komen, als er niet snel wordt ingegrepen om de schuldenlast, die wereldwijd 225% van het bbp bedraagt te verminderen.

Een positieve noot die van Rompuy naar voren bracht is de eengezindheid bij andere Europese landen over de voorwaarden van het Britse vertrek.