’Kater vakantiegangers over gekochte souvenirs’

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het ING economisch bureau.

De grootste vakantiedomper die achteraf wordt ervaren is het kopen van vaak te dure souvenirs. Bijna 40% van de respondenten heeft wel eens spijt gehad over de prullaria die uit het buitenland is meegenomen.

Het tegenvallende weer en problemen met vervoer onderweg scoorden ook hoog op de ranglijst met ergernissen bij vakantiegangers. Verder werden een tegenvallende locatie en overlast van insecten genoemd door de deelnemers aan de enquete.

Vakantiegangers worden in het buitenland wel blij van (gratis) excursies en van het uit eten gaan. Ook de gang naar het strand en het zwembad worden als plezierig ervaren.