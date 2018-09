Column: Wall Street staat klaar voor sprong omhoog

Dat geeft althans de Dow Theory aan. De Dow Theory is vernoemd naar Charles Dow, onder andere medegrondlegger van de Wall Street Journal, maar ook naamgever aan de meest bekende beursindex ter wereld. Dow heeft ruim 100 jaar geleden aangegeven dat een bullmarkt altijd bevestigd moet worden door de afzonderlijke beursindices. In het bijzonder moet een all time high van de industriële sector bevestigd worden door een gelijktijdig all time high van de transportsector.

Want zo stelde Dow indertijd, een goed lopende economie wordt begeleid door een goed draaiende transportsector, omdat alles wat we produceren ook naar de afnemers getransporteerd moet worden. De Dow Jones Transportation index flirtte in de afgelopen weken met nieuwe all time highs, wat opmerkelijk positief is, maar wist nog niet overtuigend door te breken.

Hieronder de grafieken van de afgelopen 4 jaar van de Dow Jones Transportation index en de Dow Jones Industrials.

In de afgelopen weken tikte de Transport index door de weerstand 11.423,92 (top van 19 januari) aan. De Dow Jones Industrials is de weerstand 26.616,71 (top van 26 januari) genaderd. Beide zijn dus nog niet uitgebroken. Mocht dat wel gebeuren en daar lijkt het sterk op, dan wordt op basis van de Dow Theory de langste bullmarkt van de geschiedenis van Wall Street gevalideerd en voortgezet.

De Dow Jones Transportation index brak de af gelopen week nipt boven de weerstand 11.423,92 (gevormd op 19 januari), maar hield de nieuwe all time high niet vast. Het volgende berekende koersdoel binnen de opwaartse trend ligt daarna rond weerstand 14.279,90.

De Dow Jones Industrials is de weerstand 26.616,71 (top van 26 januari) tot op minder dan 3% genaderd. Na een uitbraak wordt 30.