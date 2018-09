Aandelenhandel NEPI in vizier toezichthouder

NEPI benadrukt dat het geen onderzoek is naar de zakelijke aangelegenheden van het bedrijf en zegt volledig mee te werken. NEPI Rockcastle maakte vorig jaar zijn debuut op het Damrak. Het fusiebedrijf ontstond na afronding van de samensmelting van New Europe Property Investments (NEPI) en Rockcastle. NEPI Rockcastle is een van de grootste investeerders in commercieel vastgoed in Europa. De aandelen van het bedrijf worden ook verhandeld aan de beurs van Johannesburg.

Het bestuur van het vastgoedfonds heeft verder brief ontvangen van tien Zuid-Afrikaanse institutionele beleggers. Zij vragen om een onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen tegen onder meer het bedrijf, bestuurders en nauw verbonden partijen. NEPI en ook andere Zuid-Afrikaanse vastgoedpartijen worden al een tijd in lokale media door hedgefondsen en shortsellers beschuldigd van het manipuleren van hun koers.

NEPI heeft de authenticiteit van de ondertekenaars nog niet kunnen nagaan, maar neemt de brief naar eigen zeggen uitermate serieus. Het bedrijf is niet op de hoogte naar specifieke beschuldigingen en ,,tevreden met de bedrijfsmatige integriteit'', zo staat in een verklaring. Een comité, waarin onder meer topman Alex Morar en financieel topman Mirela Covasa zitten, begint nu een onderzoek om de kwestie aan te kunnen pakken.