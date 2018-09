Wall Street begint verdeeld aan lang weekend

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.964,82 punten. De brede S&P 500 bleef vlak op 2901,52 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 8109,54 punten. Handelaren staan nu voor een lang weekeinde, want maandag blijft Wall Street dicht vanwege Labor Day.

Trump pleitte voor een verordening die de winstbelasting koppelt aan de inflatie. Daardoor zou de belastingafrekening voor beleggers die bezittingen verkopen fors lager kunnen uitvallen.

Coca-Cola

Canada en de VS praatten over een handelsakkoord nadat Mexico en de VS eerder deze week een deal sloten, maar kwamen er nog niet uit. Volgende week praten de buurlanden verder. Trump voerde de druk op door in een speech te zeggen dat Canada al jaren misbruik maakt van de VS.

Qua bedrijven wist Coca-Cola de aandacht op zich gericht. De frisdrankmaker maakte bekend voor miljarden de Britse koffieketen Costa, een van de weinige grote koffieketens die nog in de etalage stond, in te lijven. Coca-Cola verloor 0,9 procent.

Euro

Verder was er aandacht voor Lululemon Athletica. Het yogakledingbedrijf kwam met veel beter dan verwachte cijfers en won ruim 13 procent. Ook wapenfabrikant American Outdoor Brands behoorde met een plus van 43,6 procent ook tot de grote stijgers. De maker van onder meer Smith & Wesson kwam eveneens met beter dan voorziene resultaten.

Ford besloot de in China gebouwde Ford Focus niet in de Verenigde Staten te gaan verkopen. De automaker gaf als reden daarvoor de door de Amerikaanse regering opgelegde importheffingen op goederen uit China. Ford leverde 2,3 procent in.

De euro was 1,1604 dollar waard. Bij het slot van de Europese beuren was dat nog 1,1603 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 69,92 dollar. De prijs van Brentolie daalde ook 0,5 procent tot 77,42 dollar per vat.