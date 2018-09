Trump jaagt beleggers angst aan

Wubbe Bos, marktanalist bij online broker Lynx, wijst erop dat de handelsoorlog tussen de VS en China een volgende fase bereikt. „Trump wil op 5 september extra importheffingen op Chinese goederen ter waarde van $200 miljard invoeren. Hoewel het nog onduidelijk is of het hier echt van komt, reageren beleggers nerveus. Daar komt nog bij dat Trump niet zwicht voor de druk om de extra importtarieven op Europese auto’s af te schaffen.”

Ook de voortgaande turbulentie op de valutamarkten drukt volgens Bos het sentiment. „De Turkse lira blijft maar dalen. Dat geldt echter evenzeer voor onder meer de Braziliaanse reaal en de Argentijnse peso.”

De marktexpert verwacht dat de handelsconflicten en de valutaire ontwikkelingen het beeld op de aandelenmarkten volgende week zullen blijven bepalen. Nu het bedrijfscijferseizoen voorbij is, krijgen beleggers ook weer meer oog voor macrocijfers. Blikvanger is het Amerikaanse banenrapport op vrijdag, omdat de Fed dit - en dan vooral de loonontwikkeling - meeneemt in haar rentebesluiten.

Agenda komende week

Maandag 3 september

Wall Street gesloten (Labourday)

01:50 Japan: Investeringen

08.00 NL: Fabrieksorders

10:00 EU: Inkoopmanagersindex producenten

11:00 VK: Economische groei tweede kwartaal

Dinsdag

10:30 VK: Bouwproductie

11:00 EU: Producentenprijzen

16:00 VS: Producentenvertrouwen, bouwuitgaven (juli)

Woensdag

10.00 EU: Detailhandelsverkopen

14.30 VS: Handelsbalans

20.00 VS: Autoverkopen

Donderdag

05.30 NL: Inflatie

14.15 VS: ADP-rapport (banengroei private sector VS)

14.30 VS: wekelijkse werkloosheidsuitkeringen

16.00 VS: Orders duurzame goederen, ISM diensten

Vrijdag

06.30 NL: Industriële productie (juli)

11.00 Eurozone: economische groei (tweede kwartaal)

14.30 VS: Banenrapport Amerikaanse overheid (augustus)