Turkije zit dollar dwars, lira wint

De munt herstelde vrijdag na de verhoging van de belasting op dollarstortingen en de verlaging van belastingheffing op deposito’s voor de lira.

Na vier dagen van verlies veerde de lira-prijs tegen de dollar op.

Nog altijd is het verlies over de week ongeveer 10%, de lira is de op twee na slechtst presterende munt in de valutamarkt dit jaar.

’Bescherming’

De belastingingreep in Turkije ten gunste van de eigen munt, maar als blokkade voor de dollar, is een van de vele vanuit Ankara om de economie te beschermen.

„Ze willen hiermee bereiken dat het geld niet het land uitgaat, dat de Turken uit de lira gaan”, overziet valutahandelaar Laurens Maartens van de Nederlandsche Betaal- en Wissel Maatschappij (NBWM) de maatregel.

De centrale bank staat anderzijds enorm onder druk van president Recep Tayyip Erdogan om rentetariefverhogingen te voorkomen.

Grote prijsstijgingen

Consumenten zijn hard in portemonnee getroffen door een inflatie die de kosten van het leven en artikelen in winkels gemiddeld al 15% duurder hebben gemaakt.

Vrijwel alle munten uit groeilanden of ’emerging markets’ zakken momenteel sterk mee met de lira. Een reden die handelaren noemen is dat grote beleggers ’opkomende markten’ als een enkele beleggingscategorie beschouwen en als geheel lager zetten.

Daarnaast wegen de handelsconflicten en de sterke dollar zwaar.

Vooral munten uit India, Zuid-Afrika, Argentinië en Nigeria hebben volgens valutahandelaren te lijden onder grote verkooptransacties.

