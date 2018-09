Column: Geen antwoord op belangrijke vragen

In de stapsgewijze aanpak naar het rendement komt allereerst de vraag aan de orde wat u met uw spaargeld moet doen, aangezien de inflatie en de box 3-heffing aan de waarde van uw spaargeld knaagt. Als u wilt gaan beleggen zijn er volgens de informatie zoveel mogelijkheden en risico’s dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet.

GaragePark wil u laten zien hoe u een goede beleggingskeuze maakt en hoe beleggen in een garagebox in zijn werk gaat. De beleggingskeuze komt in stap 2 uit op direct vastgoed. En als u geen miljoenen te beleggen heeft, kunt u bij GaragePark terecht. In de stappen 3 en 4 wordt dat fijntjes uitgelegd. In stap 5 wordt aangeraden om een in aanbouw zijnde garagebox te kopen.

Betalen in termijnen

De koopsom kunt u dan in drie termijnen (45%, 30% en 25%) betalen. Na de definitieve oplevering kunt u de garagebox gaan verhuren. U kunt dat uit handen geven. Wanneer het verhuurd is, maakt u volgens het rekenvoorbeeld een rendement van 9% per jaar vóór kosten en bij volledige verhuur gedurende het jaar.

Wanneer u meer dan €100.000 investeert, ontvangt u van de aanbieder één jaar lang een verhuurgarantie. Met de aanprijzingen van deze belegging in de informatie heeft deze verhuurgarantie nauwelijks waarde, tenzij dit mooier wordt voorgesteld dan het werkelijk is.

Geen antwoord

Wat opmerkelijk is, is dat bij het maken van een goede beleggingskeuze alle andere beleggingen zoals aandelen, obligaties, gestructureerde beleggingsproducten en verzekeringen worden afgekraakt met argumenten van (te veel) risico’s en te hoge kosten in de producten ten gunste van de aanbieder en in het nadeel van de belegger. Alsof er aan het kopen en verhuren van een garagebox geen risico’s verbonden zijn? Alsof de aanbieder van deze garageboxen geen financiële belangen heeft die in het nadeel van u kunnen zijn? Helaas krijgt u in de informatie geen antwoord op deze door de aanbieder zelf opgeworpen niet onbelangrijke vragen.

Herman Bouter is financieel planner bij een onafhankelijk adviesbureau zonder financiële banden met aanbieders van producten.